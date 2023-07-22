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США не спешат поставлять Украине ракеты ATACMS, - WP

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Суббота 22 июля 2023 21:46
США не спешат поставлять Украине ракеты ATACMS, - WP Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты пока не спешат предоставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам американских официальных лиц, администрация президента Джо Байдена пока твердо стоит на своем - несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбы правительства в Киеве - в отказе от поставки Украине ракет дальнего радиуса действия.

Издание отмечает, что разочарование медленными темпами контрнаступления Украины привели к предположениям, что ракеты ATACMS вскоре пойдут по пути других американских систем вооружения, которые сначала не были приняты, но в итоге были одобрены для поставок в Украину.

Передача ракет ATACMS

ATACMS - это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В прошлом году Украина стали призывать Соединенные Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им украинские военные смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению передачи ВСУ вышеупомянутых ракет.

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