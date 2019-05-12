ІДІЛ повідомила про створення своєї "провінції" в Індії

Фото: ІДІЛ (Al Joumhouria)

Терористи стверджують, що завдали жертв армії Індії в Кашмірі

Бойовики екстремістського угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) заявили про створення своєї "провінції" в Індії після боїв із силами безпеки в спірному регіоні Кашмір. Про це повідомила пов’язана з бойовиками інформагенція Amaq, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Ватажки угруповання назвали цю територію "Вілая Хінд".

Терористи стверджують, що завдали жертв армії Індії в місті Амфіпора в окрузі Шопіан в Кашмірі.

Раніше індійська поліція заявила про знищення бойовика під час боїв у Шопіані.

Як зазначає видання, ця заява "Ісламської держави" може розглядатися як намір угруповання зміцнити свої позиції після того, як у квітні ісламістів вигнали зі самозваного "халіфату" в Іраку та Сирії.

Після поразки вони активізували свої напади, одним із яких став вибух на Великдень на Шрі-Ланці, в результаті якого загинули щонайменше 253 людини.

Нагадаємо, на початку травня в Індії вантажівка з військовими підірвалася на саморобному вибуховому пристрої в штаті Махараштра, у результаті чого загинули щонайменше 15 бійців поліції.