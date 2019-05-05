Спецназ Афганістану ліквідував одного з ватажків ІГ

Фото: бойовики ІГ (з відкритих джерел)

Бойовик відповідав за діяльність ІГ в північних районах країни і Центральної Азії

Загін сил спеціального призначення національної поліції Афганістану ліквідував одного з ватажків, який відповідав за діяльність терористичної угруповання "Ісламська держава" в північних районах країни і Центральної Азії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство The Khaama Press.

За даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, бойовик, відомий під ім'ям Муфти Узбек, був знищений силами безпеки поблизу селища Дахана-е-Гори в північно-східній провінції Баглан.

Як наголошується в заяві, "цей екстреміст був відповідальним за діяльність ІГ у північних частинах Афганістану, головним чином відповідав за планування та організацію терористичних атак". Крім того, за даними МВС, він також відав "питаннями оснащення та фінансування ІГ в Центральній Азії".

В операції спецслужб поблизу Дахана-е-Горі були ліквідовані ще троє радикалів, що входили в бойові загони ІГ в Афганістані.

РБК-Україна писало, що в Афганістані за добу під час проведення операції коаліційні сили і афганська армія в різних районах країни знищили щонайменше 30 бойовиків угруповання ІГІЛ і "Талібан".

Раніше повідомлялося, що в Нігерії в результаті спецоперації проти екстремістського угрупування "Боко Харам" були ліквідовані 40 бойовиків.