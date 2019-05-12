ИГИЛ сообщила о создании своей "провинции" в Индии

Фото: ИГИЛ (Al Joumhouria)

Террористы утверждают, что армия Индии в Кашмире понесла жертвы

Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) заявили о создании своей "провинции" в Индии после боев с силами безопасности в спорном регионе Кашмир. Об этом сообщило связанное с боевиками информагентство Amaq, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Главари группировки назвали эту территорию "Вилайя Хинд".

Террористы утверждают, что армия Индии понесла жертвы в городе Амфипора в округе Шопиан в Кашмире.

Ранее индийская полиция заявила об уничтожении боевика во время боев в Шопиане.

Как отмечает издание, это заявление "Исламского государства" может рассматриваться как намерение группировки укрепить свои позиции после того, как в апреле исламистов выгнали из самозваного "халифата" в Ираке и Сирии.

После поражения они активизировали свои нападения, одним из которых стали взрывы на Пасху вна Шри-Ланке, в результате которых погибли 253 человека.

Напомним, в начале мая в Индии грузовик с военными подорвался на взрывном устройстве в штате Махараштра, в результате чего погибли по меньшей мере 15 бойцов полиции.