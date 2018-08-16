ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі

У бойовика ІД був пояс смертника

Терористичне угруповання "Ісламська держава" заявило, що теракт у академії в Кабулі, внаслідок якого загинули 48 людей, вчинив один з його бойовиків. Про це йдеться у повідомленні пов’язаного з терористами агентства Amaq, передає Reuters.

Як зазначає видання, у бойовика ІД був пояс смертника.

Нагадаємо, що вчора у Кабула у в освітній установі Mawoud Academy внаслідок вибуху загинули 48 людей. За даними Міністерства охорони здоров’я, поранення отримали щонайменше 67.

Вибух стався близько 16 годин 10 хвилин дня за місцевим часом, коли студенти перебували в аудиторіях. За даними очевидців, на момент вибуху в аудиторії перебували до 100 учнів, які займалися підготовкою до вступу в університет. Повідомляється, що середній вік загиблих - 18 років.

Також раніше РБК-Україна писало, що в результаті авіаудару на півночі Афганістану загинули 14 осіб, серед яких були жінки і діти. Авіаудар був нанесений в ході операції афганських сил безпеки поблизу міста Кундуз, де відбуваються запеклі бої між урядовими силами небезпечні і радикальними бойовиками з угрупування "Талібан".