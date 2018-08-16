ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

У боевика ИД был пояс смертника

Террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что теракт в академии в Кабуле, в результате которого погибли 48 человек, совершил один из ее боевиков. Об этом говорится в сообщении связанного с террористами агентства Amaq, передает Reuters.

Как отмечает издание, в боевика ИГ был пояс смертника.

Напомним, что вчера в Кабул в образовательном учреждении Mawoud Academy в результате взрыва погибли 48 человек. По данным Министерства здравоохранения, ранения получили по меньшей мере 67.

Взрыв произошел около 16 часов 10 минут дня по местному времени, когда студенты находились в аудиториях. По данным очевидцев, на момент взрыва в аудитории находились до 100 учеников, которые занимались подготовкой к поступлению в университет. Сообщается, что средний возраст погибших - 18 лет.

Также ранее РБК-Украина писало, что в результате авиаудара на севере Афганистана погибли 14 человек, среди которых были женщины и дети. Авиаудар был нанесен в ходе операции афганских сил безопасности вблизи города Кундуз, где происходят ожесточенные бои между правительственными силами опасные и радикальными боевиками из группировки "Талибан".