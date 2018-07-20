В Афганістані в результаті авіаудару загинуло 14 осіб

Представник Міністерства оборони підтвердив, що серед жертв авіаудару присутні жінки та діти

У четвер, 19 липня 2018, в результаті авіаудару на півночі Афганістану загинули 14 людей, серед яких жінки та діти. Про це з посиланням на Міністерство оборони повідомляє Reuters.

Авіаудар був нанесений в ході операції афганських сил безпеки поблизу міста Кундуз, де відбуваються запеклі бої між урядовими силами безпеки і радикальними бойовиками з угрупування "Талібан".

На даний момент немає точної інформації чия саме авіація має відношення до даного авіаудару - американська чи афганська.

Представник Міністерства оборони Афганістану Мохаммад Радманіш підтвердив інформацію про загибель мирного населення, але повідомив що точна кількість жертв поки невідома.

"На даний момент важко сказати, скільки цивільних осіб було вбито або поранено і хто наніс повітряний удар", - заявив він.

Як заявляють самі "таліби", в результаті авіаудару загинуло 28 цивільних, серед яких більшістю являються жінки та діти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Афганістані смертник ІГІЛ влаштував теракт в результаті якого загинуло 20 осіб. За словами Бактзоя, це сталося під час зустрічі старійшин села з представниками "Талібану".