У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі

У Греції сталась масштабна лісова пожежа. Влада Коринфского регіону на півдні країни оголосила евакуацію людей з шести сіл.

Про це повідомляє Reuters .

Вогонь гасять за допомогою вантажівок і авіації. Пожежі виникли на невеликому приморському курорті на півострові Пелопоннес, приблизно за 90 км від столиці Афін. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомлялося.

В Греції евакуювали людей з шести сіл і двох монастирів в горах Геранея в якості запобіжного заходу, повідомив представник пожежної команди.

"Близько 300 осіб були евакуйовані", - сказав офіційний представник поліції Теодорос Хронопулос.

Вогонь гасять 180 пожежників за підтримки 62 пожежних машин, 17 літаків і трьох вертольотів.