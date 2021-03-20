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На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів

Новость на русском → Нуево-Леон, Субота 20 березня 2021 23:08
На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів Фото: лісова пожежа в Мексиці (twitter.com)
Автор: РБК-Україна

У Мексиці на кордоні північних штатів Коауїла і Нуево-Леон сталася лісова пожежа. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів лісу.

Про це повідомляє El Financiero, Proyecto Puente.

Служба цивільного захисту Нуево-Леон і підрозділи Національної армії евакуювали райони підвищеного ризику, де проживало близько 450 осіб.

У ліквідації лісових пожеж беруть участь 643 бригади і п'ять вертольотів.

Наголошується, що в результаті загоряння були зруйновані щонайменше 80 будинків. Також через лісові пожежі постраждали щонайменше п'ять осіб, про загиблих не повідомляється.

Влада підозрює, що причиною пожежі стали погодні умови на півночі країни.

"Високі температури, сильна посуха, низька вологість рослинності, серед іншого, збільшують ризик виникнення пожеж", - пояснив губернатор Нуево-Леон Хайме Родрігес.

Фахівці з екології та навколишнього середовища відзначають, що в цей час надзвичайно складно оцінити економічний збиток, хоча вони припускають, що пожежа може тривати тижнями.

"Пожежа призвела до ще більшого забруднення навколишнього середовища в столичному районі Монтеррея, в додаток до економічних наслідків", - заявив експерт з екології.

Нагадаємо, Австралію охопили лісові пожежі. Полум'я вирує біля найбільшого міста країни - Перта. Згоріли вже понад 9 тисяч гектарів лісу. Також було відомо про 71 знищеному вогнем будинку і шістьох постраждалих пожежників.

Крім того, згідно з дослідженням уряду Австралії, дим від лісових пожеж, які охопили країну влітку 2019-2020 років, був пов'язаний з більш ніж 445 смертельними випадками. Також понад 4 тисячі людей постраждали.

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На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів
На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів
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