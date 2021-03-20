На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів
У Мексиці на кордоні північних штатів Коауїла і Нуево-Леон сталася лісова пожежа. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів лісу.
Про це повідомляє El Financiero, Proyecto Puente.
Служба цивільного захисту Нуево-Леон і підрозділи Національної армії евакуювали райони підвищеного ризику, де проживало близько 450 осіб.
У ліквідації лісових пожеж беруть участь 643 бригади і п'ять вертольотів.
Incendio en la Sierra de Duende en Coahuila en los limites con Nuevo León lleva 6 días y apenas va el 30% controlado y 10% liquidado. Falta mucho por hacer en las más de 7,500 hectáreas quemadas. pic.twitter.com/p5ppidd3TP— rubeneus (@rubenanguiano) March 20, 2021
Наголошується, що в результаті загоряння були зруйновані щонайменше 80 будинків. Також через лісові пожежі постраждали щонайменше п'ять осіб, про загиблих не повідомляється.
Impresionantes imágenes de brigadistas y protección civil del Noreste.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2021
Así intentan combatir el #incendio forestal en la sierra de Duende, #Coahuila, límites con la Sierra de Santiago #NuevoLeon https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/VNh0B99aeU
Влада підозрює, що причиною пожежі стали погодні умови на півночі країни.
"Високі температури, сильна посуха, низька вологість рослинності, серед іншого, збільшують ризик виникнення пожеж", - пояснив губернатор Нуево-Леон Хайме Родрігес.
ARRASA FUEGO POR LA SIERRA DE DUENDE, COAHUILA— Mítico Arce (@MiticoArce) March 18, 2021
Incendió consume cabañas y miles d pinos más d 2 mil hectáreas han sido afectados en la zona Serrana d Coahuila. Según reportes, las llamaradas llegaron a superar en algunos lugares, alcanzaron los 10 metros de altura #Sin21NoHay24 pic.twitter.com/7cjVEk98Jt
Фахівці з екології та навколишнього середовища відзначають, що в цей час надзвичайно складно оцінити економічний збиток, хоча вони припускають, що пожежа може тривати тижнями.
"Пожежа призвела до ще більшого забруднення навколишнього середовища в столичному районі Монтеррея, в додаток до економічних наслідків", - заявив експерт з екології.
Fuera de control el #Incendioforestal en Sierra de Duende, límites entre Coahuila y Nuevo León. Las cenizas ya llegaron a la zona metropolitana de #Monterrey donde afirman que "es algo nunca antes visto". Se extiende de forma rápida y agresiva. @Lucero_Rdz_Mx @PC_NuevoLeon pic.twitter.com/XiUPFii4dx— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2021
Нагадаємо, Австралію охопили лісові пожежі. Полум'я вирує біля найбільшого міста країни - Перта. Згоріли вже понад 9 тисяч гектарів лісу. Також було відомо про 71 знищеному вогнем будинку і шістьох постраждалих пожежників.
Крім того, згідно з дослідженням уряду Австралії, дим від лісових пожеж, які охопили країну влітку 2019-2020 років, був пов'язаний з більш ніж 445 смертельними випадками. Також понад 4 тисячі людей постраждали.