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В Ізраїлі через аномальну спеку вирують пожежі

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Ізраїль, Вівторок 01 червня 2021 10:58
В Ізраїлі через аномальну спеку вирують пожежі Фото: масштабні пожежі в Ізраїлі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через спекотні погодні умови в південному окрузі Ізраїлю та інших регіонах спалахнули масштабні пожежі. Аби ліквідувати вогонь, залучили авіацію.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Відомо, що найсильніші пожежі зафіксовані в районі міста Кір'ят-Малахі. Для ліквідації пожежі залучили літаки, котрим вдалося стримати вогонь у трьох місцях осередків вогню, але повністю загасити пожежу поки не вдається.

За інформацією окружної ради, осередки займання - великі, але їх успішно локалізують. По всій країні наразі працюють бригади пожежних команд, аби зупинити вогонь, котрий спалахнув у лісах та полях через спекотну погоду.

В свою чергу місцева влада звернулася до громадян з проханням дотримуватися правил безпеки і не розпалювати вогонь на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що у Харківській області сталася масштабна пожежа поблизу села Клугино-Башкирівка. Тоді вогонь охопив територію розміром 10 гектарів.

Раніше ми повідомляли, що лісова пожежа, котра сталася в Луганській області охопила кілька сіл. Вогнем було знищено понад 100 житлових і дачних будинків, загинуло 6 осіб.

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