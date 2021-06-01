В Ізраїлі через аномальну спеку вирують пожежі
Через спекотні погодні умови в південному окрузі Ізраїлю та інших регіонах спалахнули масштабні пожежі. Аби ліквідувати вогонь, залучили авіацію.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Відомо, що найсильніші пожежі зафіксовані в районі міста Кір'ят-Малахі. Для ліквідації пожежі залучили літаки, котрим вдалося стримати вогонь у трьох місцях осередків вогню, але повністю загасити пожежу поки не вдається.
За інформацією окружної ради, осередки займання - великі, але їх успішно локалізують. По всій країні наразі працюють бригади пожежних команд, аби зупинити вогонь, котрий спалахнув у лісах та полях через спекотну погоду.
В свою чергу місцева влада звернулася до громадян з проханням дотримуватися правил безпеки і не розпалювати вогонь на відкритому повітрі.
Нагадаємо, що у Харківській області сталася масштабна пожежа поблизу села Клугино-Башкирівка. Тоді вогонь охопив територію розміром 10 гектарів.
Раніше ми повідомляли, що лісова пожежа, котра сталася в Луганській області охопила кілька сіл. Вогнем було знищено понад 100 житлових і дачних будинків, загинуло 6 осіб.