В Ізраїлі через аномальну спеку вирують пожежі

Через спекотні погодні умови в південному окрузі Ізраїлю та інших регіонах спалахнули масштабні пожежі. Аби ліквідувати вогонь, залучили авіацію.

Відомо, що найсильніші пожежі зафіксовані в районі міста Кір'ят-Малахі. Для ліквідації пожежі залучили літаки, котрим вдалося стримати вогонь у трьох місцях осередків вогню, але повністю загасити пожежу поки не вдається.

За інформацією окружної ради, осередки займання - великі, але їх успішно локалізують. По всій країні наразі працюють бригади пожежних команд, аби зупинити вогонь, котрий спалахнув у лісах та полях через спекотну погоду.

В свою чергу місцева влада звернулася до громадян з проханням дотримуватися правил безпеки і не розпалювати вогонь на відкритому повітрі.