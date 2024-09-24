Идут по плану. Поставки Украине снарядов в рамках инициативы Чехии выровнялись, - Минобороны

В поставках Украине снарядов в рамках чешской инициативы в начале лета были просадки. Но сейчас передача происходит по плану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в эфире телемарафона.
"Сегодня поставки боеприпасов в рамках чешской инициативы "Снаряды для Украины" выровнялись, хотя в начале лета была просадка в данном вопросе из-за отсутствия финансов. По состоянию на сентябрь все идет по плану поставки, согласно согласованным графикам. Это достаточно серьезная поддержка на поле боя", - рассказал он.
По словам Гаврилюка, Украина благодаря чешской инициативы может получать не только снаряды натовского калибра.
Чиновник поблагодарил страны, которые предоставили финансирование для закупки снарядов в рамках инициативы Чехии.
Гаврилюк также рассчитывает, что поставки снарядов Украине продолжатся и после того, как будет доставлено обещанное количество.
Напомним, в этом году Чехия нашла для Украины большое количество снарядов в странах вне Евросоюза. Но для их закупки необходимы были средства партнеров.
На этом фоне ряд стран выделил деньги для закупки боеприпасов. 25 июня стало известно, что первая партия снарядов уже прибыла в Украину.
При этом в июле премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина получила первые 50 тысяч снарядов, часть из них - на фронте.
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