Идут по плану. Поставки Украине снарядов в рамках инициативы Чехии выровнялись, - Минобороны

"Сегодня поставки боеприпасов в рамках чешской инициативы "Снаряды для Украины" выровнялись, хотя в начале лета была просадка в данном вопросе из-за отсутствия финансов. По состоянию на сентябрь все идет по плану поставки, согласно согласованным графикам. Это достаточно серьезная поддержка на поле боя", - рассказал он.

По словам Гаврилюка, Украина благодаря чешской инициативы может получать не только снаряды натовского калибра.

Чиновник поблагодарил страны, которые предоставили финансирование для закупки снарядов в рамках инициативы Чехии.

Гаврилюк также рассчитывает, что поставки снарядов Украине продолжатся и после того, как будет доставлено обещанное количество.