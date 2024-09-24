Ідуть за планом. Постачання Україні снарядів у рамках ініціативи Чехії вирівнялися, - Міноборони

"Сьогодні постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи "Снаряди для України" вирівнялися, хоча на початку літа була просадка в цьому питанні через відсутність фінансів. Станом на вересень все йде за планом постачання, згідно з узгодженими графіками. Це досить серйозна підтримка на полі бою", - розповів він.

За словами Гаврилюка, Україна завдяки чеській ініціативі може отримувати не лише снаряди натовського калібру.

Чиновник подякував країнам, які надали фінансування для закупівлі снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Гаврилюк також розраховує, що постачання снарядів Україні продовжиться і після того, як буде доставлена обіцяна кількість.