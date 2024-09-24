Ідуть за планом. Постачання Україні снарядів у рамках ініціативи Чехії вирівнялися, - Міноборони

У постачанні Україні снарядів у рамках чеської ініціативи на початку літа були просадки. Але зараз передача відбувається за планом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в ефірі телемарафону.
"Сьогодні постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи "Снаряди для України" вирівнялися, хоча на початку літа була просадка в цьому питанні через відсутність фінансів. Станом на вересень все йде за планом постачання, згідно з узгодженими графіками. Це досить серйозна підтримка на полі бою", - розповів він.
За словами Гаврилюка, Україна завдяки чеській ініціативі може отримувати не лише снаряди натовського калібру.
Чиновник подякував країнам, які надали фінансування для закупівлі снарядів у рамках ініціативи Чехії.
Гаврилюк також розраховує, що постачання снарядів Україні продовжиться і після того, як буде доставлена обіцяна кількість.
Нагадаємо, цього року Чехія знайшла для України велику кількість снарядів у країнах поза Євросоюзом. Але для їх закупівлі необхідні кошти партнерів.
На цьому фоні низка країн виділила гроші для закупівлі боєприпасів. 25 червня стало відомо, що перша партія снарядів вже прибула до України.
При цьому у липні прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що Україна отримала перші 50 тисяч снарядів, частина з них - на фронті.
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