Ідеологія ненависті знову пробує захопити владу в Європі, - Зеленський

Знову ідеологія ненависті через десятиліття намагається захопити владу в Європі за рахунок масових вбивств і терору.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Знову ідеологія ненависті намагається захопити простір в Європі за рахунок масових вбивств і терору. Повторюється Велюнь у Харкові, Миколаєві, містах Донбасу та Маріуполі, повторилися спалені міста і села. Повторилися Катинь в Оленівці, повторилися депортації. Але є те, що не повторилося. Ніхто не укладав злочинних пактів з ненавистю", - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що з першої хвилини війни, розв'язаної Росією, Україна отримує допомогу справжніх друзів, які стали українським тилом і роблять все, щоб допомогти країні здобути перемогу.