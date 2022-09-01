Идеология ненависти снова пробует захватить власть в Европе, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Вновь идеология ненависти пытается захватить пространство в Европе за счет массовых убийств и террора. Повторяется Велюнь в Харькове, Николаеве, городах Донбасса и Мариуполе, повторились сожженные города и села. Повторились Катынь в Оленовке, повторились депортации. Но есть то, что не повторилось. Никто не заключал преступных пактов с ненавистью", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что с первой минуты войны, развязанной Россией, Украина получает помощь настоящих друзей, которые стали украинским тылом и делают все, чтобы помочь воюющей стране одержать победу.