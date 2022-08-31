Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої військові доповідали йому про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

"Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, начальник ГУР Кирило Буданов, в.о. керівника СБУ Василь Малюк, секретар РНБО Олексій Данилов та інші. Думаю, очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, її розвиток", - розповів Зеленський.

Також він зазначив, що хоче подякувати всім українцям на окупованому півдні, які підтримують ЗСУ і, особливо, жителям Криму.

"Розвідники вдячні за надану інформацію. І відпрацюють її по максимуму. Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться. Тимчасово знаходяться", - заявив президент.