ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 серпня 2022 22:22
Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові і передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови української держави.

"Сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей в Криму: будь ласка, тримайтеся подалі від російських військових об'єктів, не перебуваєте поблизу російських баз і військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - підкреслив президент.

Нагадаємо, в Криму останні кілька тижнів почастішали вибухи в результаті роботи систем ППО. Окупаційна влада періодично заявляла про "збиті безпілотники".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Крим
NEWS
Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням
Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні