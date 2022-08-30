Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням

Президент України Володимир Зеленський попросив жителів Криму не наближатися до військових об'єктів РФ на півострові і передавати інформацію про ворогів нашим спецслужбам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови української держави.

"Сьогодні хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей в Криму: будь ласка, тримайтеся подалі від російських військових об'єктів, не перебуваєте поблизу російських баз і військових аеродромів і повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше", - підкреслив президент.