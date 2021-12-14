Ідентифікація інтернет-магазинів та фіксація розрахунків зменшить попит на нелегальний товар, - експерти

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву керівника юридичного департаменту ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" Євгена Школи під час форуму " Детинізація - цивілізація 2.0 ", організованого Європейською бізнес-асоціацією та комунікаційної платформою " Детінізація - це цивілізація ".

"Споживачі інтернет-магазинів практично позбавлені прав, які надаються законом про захист прав споживачів. Чому? Тому що коли ви приходите в магазин крупного продавця, ви зможете знайти куточок покупця і прочитати інформацію про те, хто вам продає та на яких підставах. А в разі купівлі в інтернет-магазині з непоширеним ім’ям, що не входить до якоїсь мережі, ви не отримуєте зазвичай того самого фіскального чеку (в кращому випадку це буде якась розрахункова накладна, підписана суб’єктом підприємницької діяльності), і це не буде підтвердженням купівлі товару", - пояснює експерт.

На цьому фоні Євген Школа нагадав про ініціативу з приводу створення реєстру "білих" інтернет-магазинів з усією ідентифікацією продавця як суб'єкта підприємницької діяльності на державному рівні.

"Інтернет-магазин шляхом декларування має надати відомості про себе, про свою адресу в інтернеті, про суб’єкт підприємницької діяльності, що адмініструє цю адресу та всі основні відомості про точку продажу. Таким чином магазин так би мовити легалізує своє існування та надасть гарантії споживачеві", - пояснює експерт.

Підтримує введення фіскалізації й Михайло Котовенко, фінансовий директор компанії Groupe SEB. За його словами наразі фіскальний чек в інтернеті - це дивина, тому фіскалізація, особливо в інтернет торгівлі - це шлях до того, щоб споживач був впевнений що купує якісний товар і що його права закон захистить.

"Фіскалізація - це маст хев, чим швидше вона буде впроваджена тим краще для України, бо лише контролю на митниці недостатньо для боротьби з нелегальним імпортом, потрібно контролювати кінцеві продажі", - говорить Михайло Котовенко.

З цим погоджується і співголова митного комітету ЄБА, генеральний директор LAMARIN Олександр Лазарєв.

"Будь-яке питання нелегальних товарів має лежати у площині неможливості їх реалізації на внутрішньому ринку та підвищення попиту на легальний імпорт хоча б на надання документів, які показуватимуть, звідки взявся цей товар. Тому у нас без фіскалізації всіх товарних ланцюжків, без можливості простежування шляху цього товару від кордону до кінцевого пункту споживача контрабанда не переможна", - резюмує Лазарєв.