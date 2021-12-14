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Идентификация интернет-магазинов и фиксация расчетов снизит спрос на нелегальный товар, - эксперты

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 11:45
Идентификация интернет-магазинов и фиксация расчетов снизит спрос на нелегальный товар, - эксперты Фото: введение обязательного применения РРО в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Введение обязательного применения РРО (ПРРО) для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога второй - четвертой групп, является гарантией защиты потребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя юридического департамента ООО "Самсунг Электроникс Украина Компани" Евгения Школы во время форума "Детинизация - цивилизация 2.0", организованного Европейской бизнес-ассоциацией и коммуникационной платформой "Детинизация - это цивилизация".

Потребители интернет-магазинов практически лишены прав, предоставляемых законом о защите прав потребителей. Почему? Потому что когда вы приходите в магазин крупного продавца, вы сможете найти уголок покупателя и прочитать информацию о том, кто вам продает и на каких основаниях. В случае покупки в интернет-магазине с нераспространенным именем, не входящим в какую-либо сеть, вы не получаете обычно того же фискального чека (в лучшем случае это будет какая-то расчетная накладная, подписанная субъектом предпринимательской деятельности), и это не будет подтверждением покупки товара", - объясняет эксперт.

На этом фоне Евгений Школа напомнил об инициативе создания реестра "белых" интернет-магазинов со всей идентификацией продавца как субъекта предпринимательской деятельности на государственном уровне.

"Интернет-магазин путем декларирования должен предоставить сведения о себе, о своем адресе в интернете, о субъекте предпринимательской деятельности, который администрирует этот адрес и все основные сведения о точке продаж. Таким образом магазин так сказать легализует свое существование и предоставит гарантии потребителю ", - объясняет эксперт.

Поддерживает введение фискализации и Котовенко, финансовый директор компании Groupe SEB. По его словам, сейчас фискальный чек в интернете - это странность, поэтому фискализация, особенно в интернет торговли - это путь к тому, чтобы потребитель был уверен в том, что покупает качественный товар и что его права закон защитит.

"Фискализация - это маст хэв, чем быстрее она будет внедрена тем лучше для Украины, потому что только контроля на таможне недостаточно для борьбы с нелегальным импортом, нужно контролировать конечные продажи", - говорит Михаил Котовенко.

С этим согласен и сопредседатель таможенного комитета ЕБА, генеральный директор LAMARIN Александр Лазарев.

"Любой вопрос нелегальных товаров должен лежать в плоскости невозможности их реализации на внутреннем рынке и повышения спроса на легальный импорт хотя бы на предоставление документов, которые будут показывать, откуда взялся этот товар. Поэтому у нас без фискализации всех товарных цепочек, без возможности прослеживания пути этого товара от границы до конечного пункта потребителя контрабанда не победима", - резюмирует Лазарев.

Как сообщалось, с 1 января 2022 года использование регистраторов расчетных операций (РРО) для интернет-магазинов станет обязательным.

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