Маринованные помидоры с перцем на зиму: самый простой и вкусный рецепт

Сезон домашних заготовок в разгаре, и если вы ищете рецепт, который удивит всю семью, обратите внимание на маринованные помидоры с болгарским перцем. Это простая, но невероятно вкусная консервация.
Как приготовить такие маринованные помидоры, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение кулинара Jayne lubowitz в Facebook.
Чтобы приготовить эту вкуснятину, вам не понадобится много ингредиентов.
Процесс приготовления несложный, но требует внимания к деталям. Сначала подготовьте банки: их необходимо хорошо вымыть с содой и простерилизовать. Крышки также стоит прокипятить, чтобы обеспечить герметичность.
На дно каждой подготовленной банки положите чеснок, укроп, листья смородины и горошины перца. Это основа, которая наполнит ваши помидоры невероятным ароматом.
Далее плотно выложите помидоры, чередуя их с кусочками болгарского перца. Не жалейте перца - чем больше, тем насыщеннее будет вкус.
Приготовьте рассол: в кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и сахар и размешайте до полного растворения.
Залейте помидоры кипящим рассолом и оставьте на 10 минут, чтобы они хорошо прогрелись. Затем осторожно слейте воду.
Повторно вскипятите тот же рассол, добавьте уксус, и снова залейте банки до самого верха.
Стерилизация - ключевой этап. Поставьте банки в кастрюлю с горячей водой, постелив на дно полотенце. Стерилизуйте 1-литровые банки примерно 15 минут от момента закипания воды. Это гарантирует, что ваша консервация будет храниться всю зиму.
Сразу после стерилизации герметично закатайте банки. Переверните их вверх дном и укутайте одеялом. Оставьте в таком положении до полного остывания.
