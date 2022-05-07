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В Україні запрацює одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспорта, - Шмигаль

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Київ, Субота 07 травня 2022 19:08
В Україні запрацює одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспорта, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (facebook com AcademyDTEK)
Автор: РБК-Україна

Українці зможуть одночасно оформити закордонний паспорт та паспорт громадянина України. Кабмін затвердив відповідний експериментальний проект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

“На засіданні уряду затвердили експериментальний проект, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорт одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання чи поновлення документів”, - розповів чиновник.

Проведення експерименту пропонується встановити протягом двох років.

Нагадаємо, що також під час цього ж засідання Кабінет Міністрів додатково направив 359 млн грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних сил України. Рішення ухвалено 7 травня 2022 року.

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