В Україні запрацює одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспорта, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

“На засіданні уряду затвердили експериментальний проект, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорт одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання чи поновлення документів”, - розповів чиновник.

Нагадаємо, що також під час цього ж засідання Кабінет Міністрів додатково направив 359 млн грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних сил України. Рішення ухвалено 7 травня 2022 року.

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