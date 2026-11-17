Финская компания ICEYE представила новое поколение спутников, способных снимать поверхность Земли с чрезвычайно высокой детализацией в любую погоду и даже ночью.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на ICEYE .

Технические характеристики и возможности Gen5

Аппараты работают на высоте от 450 до 600 км и созданы без использования американских ограничений ITAR.

Для государственных и военных заказчиков спутники могут получать изображения с детализацией до 11 сантиметров. Для обычных коммерческих клиентов этот показатель составляет до 16 сантиметров.

По словам разработчиков, система совмещает высокое качество изображения со скоростью и маневренностью.

ICEYE сократила минимальное расстояние между снимками более чем на 30 процентов и удвоила продолжительность съемки за один оборот, благодаря чему один спутник фиксирует более 18 кадров во время пролета.

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Искусственный интеллект и быстрота принятия решений

Каждый спутник серии Gen5 оснащен встроенным ИИ-процессором, выполняющим первичную обработку данных, фильтрацию и предварительный анализ непосредственно на орбите.

Операторы могут обновлять ПО аппаратов "по воздуху", добавляя новые аналитические функции.

Благодаря управляемой антенне скорость передачи данных на Землю достигает 1 Гбит/с.

По словам генерального директора и соучредителя ICEYE Рафала Моджевского, это позволяет минимизировать время от сбора информации до принятия решений во время спасательных операций, мониторинга судоходства или оборонных задач.

Готовые архитектурные решения позволяют государствам развернуть собственную суверенную группировку всего за 12 месяцев.