Фінська компанія ICEYE представила нове покоління супутників, які здатні знімати поверхню Землі з надзвичайно високою деталізацією за будь-якої погоди та навіть уночі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на ICEYE .

Технічні характеристики та можливості Gen5

Апарати працюють на висоті від 450 до 600 кілометрів і створені без використання американських обмежень ITAR.

Для державних і військових замовників супутники можуть отримувати зображення з деталізацією до 11 сантиметрів. Для звичайних комерційних клієнтів цей показник становить до 16 сантиметрів.

За словами розробників, система поєднує високу якість зображення зі швидкістю та маневреністю.

ICEYE скоротила мінімальну відстань між знімками більш ніж на 30 відсотків і подвоїла тривалість зйомки за один оберт, завдяки чому один супутник фіксує понад 18 кадрів під час прольоту.

Читайте більше: Клон X-37B полює на супутники: Пентагон розкрив секретний космоплан Китаю

Штучний інтелект та швидкість прийняття рішень

Кожен супутник серії Gen5 оснащений вбудованим ШІ-процесором, який виконує первинну обробку даних, фільтрацію та попередній аналіз безпосередньо на орбіті.

Оператори можуть оновлювати ПЗ апаратів "по повітрю", додаючи нові аналітичні функції.

Завдяки керованій антені швидкість передачі даних на Землю досягає 1 Гбіт/с.

За словами генерального директора та співзасновника ICEYE Рафала Моджевського, це дозволяє мінімізувати час від збору інформації до прийняття рішень під час рятувальних операцій, моніторингу судноплавства чи оборонних завдань.

Готові архітектурні рішення дозволяють державам розгорнути власне суверенне угруповання всього за 12 місяців.