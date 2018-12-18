Ібрагімович уклав новий контракт з "Лос-Анджелес Гелаксі"

Фото: Златан Ібрагімович (facebook.com/lagalaxy)

Угода розрахована на 2019 рік

Нападник "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович уклав новий контракт з клубом. Про це повідомляє прес-служба американської команди.

Шведський футболіст виступатиме за американську команду в 2019 році.

Ібрагімович перейшов в №Лос-Анджелес Гелаксі "в березні 2018 року з" Манчестер Юнайтед ". У минулому сезоні 37-річний гравець провів 27 матчів в чемпіонаті MLS, став автором 22 забитих м'ячів, а також віддав сім результативних передач.