IAAF відмовилася допустити російських легкоатлетів до міжнародних змагань

Ілюстративне фото (iaaf org)

Причиною є те, що вони досі не отримали дані з антидопінгової лабораторії в Москві

Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) продовжила рішення усунути російську легкоатлетичну федерацію від участі в міжнародних змаганнях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еuronews.

Причиною є те, що вони досі не отримали дані з антидопінгової лабораторії в Москві і Росія не виплатила компенсацію збитку.

Ці дві умови IAAF поставила перед Росією на зустрічі в Монако в грудні минулого року. Зараз, як вважають чиновники, ситуація почала мінятися в кращу сторону, проте відмовлятися від обмежень у міжнародній федерації не стали.

Нагадаємо, Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) повідомив, що Росія може бути відсторонена від участі в літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх у 2020 році в Токіо. РФ можуть відсторонити у разі, якщо дані з Московської антидопінгової лабораторії виявляться фальсифікованими. До участі в Олімпіаді можуть не допустити не тільки спортсменів, але і чиновників, а також допоміжний персонал.

РБК-Україна писало, що Міжнародний олімпійський комітет вимагає від Росії повернення 24 медалей. Російських спортсменів викрили у вживанні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років. Відзначається, що повернуті тільки п'ять медалей.