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Росію можуть відсторонити від Олімпійських ігор в Токіо

Новини » Політика    22.01.2019 - 20:30
Росію можуть відсторонити від Олімпійських ігор в Токіо
Ілюстративне фото (twitter.com tokyo)

РФ можуть відсторонити у разі, якщо дані з Московської антидопінгової лабораторії виявляться фальсифікованими

Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) повідомив, що Росія може бути відсторонена від участі в літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх у 2020 році в Токіо. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Повідомляється, що РФ можуть відсторонити у разі, якщо дані з Московської антидопінгової лабораторії виявляться фальсифікованими. До участі в Олімпіаді можуть не допустити не тільки спортсменів, але і чиновників, а також допоміжний персонал. Також комітет заявив, що може порекомендувати, щоб Росія не отримувала ніяких прав на проведення будь-яких чемпіонатів світу по будь-яким видам спорту протягом певного періоду.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет вимагає від Росії повернення 24 медалей. Російських спортсменів викрили у вживанні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років. Відзначається, що повернуті тільки п'ять медалей.

МОК звернувся з офіційним листом в Олімпійський комітет Росії (ОКР) з вимогою до 24 грудня повідомити всі національні федерації про необхідність повернути нагороди. Це повинні зробити і чисті спортсмени, які виступали в одній команді або екіпажі з порушниками.

РБК-Україна писало, що Центральна прокуратура з протидії економічним злочинам і корупції Австрії почала розслідування стосовно п'яти членів збірної Російської Федерації з біатлону.

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