И для ВСУ. Пентагон существенно расширил производство снарядов, - СМИ

Первый контракт был засекречен и заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а второй контракт на 391 млн долларов был подписан с IMT Defense Corp.

Контракт на строительство новой линии по производству компонентов снарядов, а также контракт на изготовление корпусов снарядов были заключены в конце ноября.

В течение нескольких последних месяцев Соединенные Штаты стремились увеличить мощности по производству боеприпасов. Армия ускорила процесс приобретения оружия, чтобы ускорить выполнение контрактов, необходимых для пополнения запасов оружия.

Более полумиллиарда долларов для инвестиций в заводы по производству боеприпасов были включены в сентябрьскую резолюцию о внесении правок в оборонных бюджет США.