В Словакии заявили о планах производить боеприпасы для Украины

Словакия намерена наладить производство боеприпасов в стране, которые планируется передавать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Словакии Растислава Качера во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Центр (по техническому обслуживанию техники Украины - ред.) - это один из приоритетов. Мы сделаем все, чтобы он заработал как можно скорее. Но мы еще и говорим, как запустить наши производственные мощности и производить боеприпасы необходимых калибров - 120 мм, 155 мм. Мы имеем эти мощности и запустить их - это первый наш приоритет", - заявил министр.

Напомним, ранее глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявляла, что ее страна создаст в Словакии сервисный центр для обслуживания и ремонта вооружения, которое она поставляла Украине.

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