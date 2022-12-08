І для ЗСУ. Пентагон суттєво розширив виробництво снарядів, - ЗМІ

Пентагон зробив два великі замовлення на розширення виробництва артилерійських снарядів 155 мм для постачання ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перший контракт був засекречений і укладений з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а другий контракт на 391 млн. доларів був підписаний з IMT Defense Corp.
Контракт на будівництво нової лінії з виробництва компонентів снарядів, а також контракт на виготовлення корпусів снарядів було укладено наприкінці листопада.
Упродовж кількох останніх місяців Сполучені Штати прагнули збільшити потужності з виробництва боєприпасів. Армія прискорила процес придбання зброї, щоб прискорити виконання контрактів, необхідних поповнення запасів зброї.
Понад півмільярда доларів для інвестицій у заводи з виробництва боєприпасів було включено до вересневої резолюції про внесення правок до оборонних бюджетів США.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Словаччина має намір налагодити виробництво боєприпасів у країні, які планується передавати Україні.
Крім того, Литва ухвалила рішення надати боєприпаси для української артилерії, які незабаром будуть в Україні.
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