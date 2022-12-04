Литва объявила о передаче Украине снарядов к артиллерии

Литва приняла решение предоставить боеприпасы для украинской артиллерии, которые в скором времени будут в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы в Twitter.

Сегодня, 4 декабря, Министерство обороны Литвы сообщили у себя на странице, что страна отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии.

"Мы каждый день работаем, чтобы оккупанты убегали", - добавили в министерстве.

Также в литовском министерстве добавили фото погрузки боеприпасов, для отправки.