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Литва объявила о передаче Украине снарядов к артиллерии

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Литва, Воскресенье 04 декабря 2022 22:50
Литва объявила о передаче Украине снарядов к артиллерии Фото: Украина получит боеприпасы от Литвы (facebook.com CinCAFU)
Автор: РБК-Украина

Литва приняла решение предоставить боеприпасы для украинской артиллерии, которые в скором времени будут в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы в Twitter.

Сегодня, 4 декабря, Министерство обороны Литвы сообщили у себя на странице, что страна отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии.

"Мы каждый день работаем, чтобы оккупанты убегали", - добавили в министерстве.

Также в литовском министерстве добавили фото погрузки боеприпасов, для отправки.

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Напомним, Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Ранее мы писали, что в Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, закупленных жителями этой страны и представителями бизнеса в рамках инициативы "Согрей Украину".

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