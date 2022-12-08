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И для ВСУ. Пентагон существенно расширил производство снарядов, - СМИ

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Вашингтон, Четверг 08 декабря 2022 22:25
И для ВСУ. Пентагон существенно расширил производство снарядов, - СМИ Фото: Пентагон существенно расширил производство снарядов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пентагон сделал два крупных заказа на расширение производства артиллерийских снарядов 155 мм для снабжения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первый контракт был засекречен и заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а второй контракт на 391 млн долларов был подписан с IMT Defense Corp.

Контракт на строительство новой линии по производству компонентов снарядов, а также контракт на изготовление корпусов снарядов были заключены в конце ноября.

В течение нескольких последних месяцев Соединенные Штаты стремились увеличить мощности по производству боеприпасов. Армия ускорила процесс приобретения оружия, чтобы ускорить выполнение контрактов, необходимых для пополнения запасов оружия.

Более полумиллиарда долларов для инвестиций в заводы по производству боеприпасов были включены в сентябрьскую резолюцию о внесении правок в оборонных бюджет США.

Напомним, сегодня стало известно, что Словакия намерена наладить производство боеприпасов в стране, которые планируется передавать Украине.

Кроме того, Литва приняла решение предоставить боеприпасы для украинской артиллерии, которые в скором времени будут в Украине.

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