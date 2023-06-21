США закупят ракет AMRAAM на более чем 1 млрд долларов. Часть из них отправят Украине

Соединенные Штаты Америки заключили контракт на производство ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" на сумму более 1,1 млрд долларов. Часть из них предназначается для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Пентагона .

"Компания Raytheon Missiles and Defense заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 1 151 111 454 долларов на производственную партию 37 усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот контракт предусматривает производство ракет AMRAAM, системы телеметрии AMRAAM, начальные и эксплуатационные запасные части, а также другие меры по поддержке производства. Работы будут выполняться в штате Аризона, и, как ожидается, будут завершены до 31 января 2027 года.

"Этот контракт охватывает несекретные поставки военного оборудования за границу в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, Украину и Великобританию, на долю которых приходится примерно 39% стоимости контракта", - добавили в Пентагоне.

AIM-120 AMRAAM

Американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. В ВВС США получила прозвище Slammer. Является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Ранее правительство Британии сообщало, что поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS.

Что известно о ракетах AMRAAM и в чем их преимущества - в материале РБК-Украина.