США заказали ракеты AMRAAM. Игнат говорит, что Украина их уже использует

Пентагон уже заказывает для Украины ракеты AMRAAM таких модификаций, которые могут преодолевать расстояние 160-180 километров. Этого более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеского ПВО.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Представитель Воздушных сил ВСУ сообщил, что те ракеты, которые находятся на складах могут быть поставлены для Украины. И это станет партией ракет на ноябрь 2024 года.

"Вооружение и самолеты - это совершенно разные вещи, их надо изготовить, поставить. Авиация не может летать пустой, ей нужно постоянно обновлять боезапас. Ничего удивительного в таких заказах, контрактировании нет", - подчеркнул он.

Игнат пояснил, что ракеты AMRAAM - это авиационные ракеты класса "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения. По его словам, это "одни из самых распространенных ракет, используемых странами НАТО в авиации".

"Эти ракеты Украине уже предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS, который также использует ракету AIM-120 - с первых дней, когда началась атака нашей критической инфраструктуры осенью прошлого года, эти ракеты применяются с NASAMS", - добавил Игнат.

Он также отметил, что такая ракета применяется с воздуха на большую дальность, ведь запускается с воздушной платформы, с наземной установки, по его словам, дальность поражения не такая высокая.

Кроме того, такая ракета будет использоваться для уничтожения всех типов воздушных целей, кроме баллистики.

Что известно о ракете AIM-120 AMRAAM

AMRAAM - это американская всепогодна управляемая ракета класса "воздух - воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели.

Ракеты разрабатывались фирмой Hughes Aircraft с 1981 года и были приняты на вооружение ВВС США в 1991 году. Помимо США находится на вооружении ВВС Британии, Германии и других стран. На сегодняшний день является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Боевая часть ракеты интегрирована в ее корпус. Она оснащается осколочной боевой частью (с готовыми осколками) направленного действия массой 23 кг.

Ранее сообщалось, что шведский парламент поддержал инициативу по продаже США ракет AMRAAM. Вашингтон подарит их Украине. Речь идет о ракетах Rb 99 - лицензированной версии американской ракеты AIM-120B (AMRAAM). Она может уничтожать цели на расстоянии до 70 км.

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