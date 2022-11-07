І не планує. КНДР заперечує угоди з Росією щодо постачання зброї

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Сеулі також зазначили, що ніколи не мали таких домовленостей та не планують.

"Ми ще раз ясно заявляємо, що у нас ніколи не було "збройних угод" з Росією і що у нас немає планів робити це у майбутньому", - наголошується у заяві Півночі.

Така заява, поширена держЗМІ Північної Кореї KCNA, пролунала після того, як у США заявили про те, що КНДР може постачати Росії артилерійські снаряди для війни проти України.