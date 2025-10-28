Так и не доехал? В Беларуси выдумали новые сроки поставок "Орешника"

Что говорил Лукашенко

Напомним, еще в сентябре самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что ракеты "Орешник" находятся "на пути" в Беларусь.

Стоит заметить, что Лукашенко приказал своим военным организовать на территории Беларуси ракеты "Орешник" еще в декабре прошлого года. Диктатор заявлял, что хочет, чтобы Россия передала около 10 таких ракет.

1 июля 2025 года Лукашенко сообщил, что комплексы "Орешник" будут размещены в Беларуси до конца года. Он также подчеркнул, что договоренность о размещении была достигнута с Путиным во время встречи в Волгограде.

30 сентября белорусский диктатор, предположительно, впервые засветил макет российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Во время переговоров с премьер-министром Кыргызстана в его кабинете заметили модель пусковой установки.

К слову, Россия уже использовала свою якобы "новейшую" ракету "Орешник" для удара по Украине. Оккупанты провели атаку 21 ноября прошлого года. Целью врага стал оборонный завод в Днепре. Как отмечали эксперты, россияне выпустили болванку без взрывчатки.