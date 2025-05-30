Hyundai не выдержала тарифного давления: автомобили в США подорожают, - СМИ

Компания Hyundai Motor Co. уже на следующей неделе планирует повысить цены на новые автомобили в Соединенных Штатах из-за пошлин президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников издания, южнокорейский производитель рассматривает возможность повышения рекомендованной розничной цены на каждую модель в своей линейке на 1% уже со следующей недели. Изменения будут касаться только новых автомобилей, тогда как машины, которые уже находятся на складах дилеров, не подпадают под новые цены.

Кроме этого, компания, вероятно, также повысит стоимость доставки и цены на дополнительные опции, такие как коврики для пола и рейлинги на крышу, которые устанавливаются до прибытия авто в дилерские центры. Это нужно, чтобы избежать дальнейшего повышения базовой стоимости самих автомобилей. В то же время, источники предостерегли, что обсуждение еще продолжается и решение могут измениться.

Тем временем в Hyundai отметили, что их ценовая стратегия направлена на обеспечение конкурентоспособности, но окончательные решения еще не приняты.

"Этот период является нашим ежегодным пересмотром цен, который определяется рыночной ситуацией и потребительским спросом и не связан с тарифами. Мы продолжим адаптироваться к изменениям в соотношении спроса и предложения и к регуляторным изменениям с помощью гибкой ценовой политики и целевых стимулирующих программ", - говорится в официальном заявлении компании.

Ответ Трампу

Как отмечает Bloomberg, этот шаг станет одним из самых масштабных ответов автопроизводителей на высокие пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел на импортные автомобили и запчасти.

Hyundai, как один из ведущих автопроизводителей в США, ранее пообещал удерживать цены без изменений до 2 июня для моделей бренда Hyundai и премиальной линейки Genesis.

Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос в апреле в интервью изданию заявил, что не ожидает резкого скачка цен, но не уточнил, что может произойти позже в этом году.

"Повышение цен и увеличение дополнительных сборов добавит минимум несколько сотен долларов к стоимости каждого автомобиля", - отмечается в публикации.

Несмотря на наличие крупных сборочных заводов в США, Hyundai Motor Group остается одним из крупнейших импортеров готовых автомобилей в стране. Вместе с брендами Kia и Genesis Hyundai, производитель в прошлом году ввез в США примерно 1,1 миллиона транспортных средств, уступая лишь Toyota Motor Corp. и General Motors Co., которые импортировали около 1,2 миллиона авто каждая.

В марте Hyundai Motor Group объявила о рекордных инвестициях в США на сумму 21 миллиард долларов для локализации большего количества производства компонентов и автомобилей, в частности строительства нового металлургического завода в Луизиане и расширения нового сборочного завода в Саванне, штат Джорджия. По словам Муньоса, после достижения полной мощности эти инвестиции позволят Hyundai и Genesis производить 70% автомобилей, которые продаются в США, на местных предприятиях.

"Глава Hyundai Чон Ый Сон лично посетил Дональда Трампа в Белом доме по случаю объявления об инвестициях, и этот шаг был одобрительно встречен президентом. Впрочем, это не принесло компании существенного ослабления таможенного давления, как и Южной Корее в целом", - пишет Bloomberg.

Автопроизводители в целом не спешили с повышением цен, несмотря на предупреждения лидеров отрасли, что тарифы могут добавить тысячи долларов к стоимости каждого автомобиля.

В издении также отметили, что компания Ford Motor Co. уже повысила цены на три модели, которые импортирует из Мексики, а несколько других автопроизводителей отозвали свои финансовые прогнозы из-за глобальной нестабильности в сфере торговли.

Subaru of America также подтвердила ранее в этом месяце, что подняла цены на автомобили в США.