Пошлины Трампа наносят серьезные убытки японским автопроизводителям, - Bloomberg

Отмечается, что крупнейшие автопроизводители Японии могут понести убытки на более 19 миллиардов долларов США из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, которые нанесли ущерб глобальной автомобильной промышленности.

Ведущие бренды отрасли уже заявили об ожидаемом ухудшении финансовых показателей в 2025 году или вообще воздержались от обнародования прогнозов, подсчитывая вероятные последствия меняющейся торговой политики в отношении импорта автомобилей и запчастей.

Ожидается, что влияние этих ограничений будет иметь долговременный характер и заставит компании пересматривать подходы к инвестированию и производству на рынке Северной Америки.

Прогнозы убытков

Наибольшие потери понесет Toyota Motor Corp. Компания, которая является лидером мирового авторынка сообщила, что только за апрель-май ожидает сокращения операционной прибыли на 180 миллиардов иен (около 1,2 млрд долларов). По оценкам Bloomberg Intelligence, общие потери Toyota за финансовый год могут достичь 10,7 млрд долларов. Аналитик компании Pelham Smithers Джули Бут прогнозирует показатель в пределах 5,4-6,8 млрд.

Компании Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. оценили свой потенциальный убыток в 3 миллиарда долларов каждая. Subaru Corp., импортирующая в США почти половину реализуемых автомобилей, отказалась от публикации финансового прогноза и сообщила о возможных потерях объемом 2,5 миллиарда долларов. Компания Mazda Motor Co. также воздержалась от обнародования годового прогноза.

С 3 апреля большинство импортируемых в США автомобилей, облагаются пошлиной в размере 25%, а с 3 мая аналогичное правило начало применяться и в отношении большинства автозапчастей. Несмотря на то, что ряд исполнительных указов предотвращает двойное налогообложение, действующая тарифная политика, по оценкам аналитиков, может увеличить стоимость автомобиля для американского потребителя на несколько тысяч долларов.

Соединенные Штаты остаются крупнейшим рынком сбыта для японских автопроизводителей. Многие из этих заводов производят автомобили в Канаде и Мексике, а после реализовывают их на американском рынке. Однако новые пошлины делают такую схему логистики очень дорогой, а иногда и невозможной, заставляя компании искать альтернативы по реорганизации своих цепей поставок для минимизации тарифной нагрузки.

На фоне проблемной ситуации, японские производители надеются на усиление торгового диалога между Токио и Вашингтоном, который может активизироваться во второй половине мая. Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба заявил, что правительство не поддержит ни одного торгового соглашения, которое не будет содержать отдельного урегулирования вопроса автомобильных пошлин, учитывая критическое значение автопрома для экономики страны.

Пересмотр инвестпроектов

Тем временем компании уже начали пересматривать собственные операционные стратегии.

Honda сообщила об отсрочке на два года инвестиционного проекта на сумму 15 млрд канадских долларов (более 11 млрд долларов США) по созданию цепи поставок электромобилей в Канаде. Проект предусматривал строительство завода с производственной мощностью 240 тысяч авто в год.

Также Honda уже перенесла производство гибридной версии Civic из Японии в США. По данным Bloomberg Intelligence, около 40% из 1,4 миллиона автомобилей, проданных компанией на американском рынке в 2024 году, были импортированными.

Subaru заявила о пересмотре всех инвестиционных проектов, включая разработку новых электромобилей.

Nissan приостановил прием заказов в США на внедорожники (кроссоверы), произведенные в Мексике. А Mazda прекратила экспорт в Канаду одной из моделей, которая выпускается на заводе в Алабаме - совместном предприятии с Toyota.

Toyota пока придерживается долгосрочной стратегии и не меняла объемы производства после введения пошлин. Как заявил гендиректор Кодзи Сато, компания рассматривает возможность расширения производственного присутствия в США в средне- и долгосрочной перспективе.

Особенно критической Bloomberg назвало ситуация для Nissan, которая переживает худший кризис за последние 25 лет. Компания объявила о сокращении 20 тысяч работников и закрытии семи производственных объектов. Несмотря на глубокую реструктуризацию, производитель находится в затруднительном финансовом положении после неудачных переговоров об объединении с Honda в начале этого года.

"Проблемы Nissan могли бы быть менее серьезными, если бы компания приняла соответствующие меры раньше. Эффект от этих мер, по сравнению с тем, что делают другие производители или что ранее делал сам Nissan, остается непонятным", - отметил старший аналитик Bloomberg Intelligence по автомобильной отрасли Тацуйо Йошида.