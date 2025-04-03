На фоне пошлин Трампа. VW останавливает поставки автомобилей в США, собранных в Мексике

Volkswagen решил отказаться от поставок автомобилей в США, которые были собраны в Мексике. Так автопроизводитель пытается предотвратить последствия новых пошлин со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Automotive News .

Крупная немецкая автостроительная компания VW планирует добавить импортный сбор на автомобили, которые собраны за пределами Соединенных Штатов.

Такую информацию от Volkswagen of America предоставили дилерам, и с ней ознакомилось Automotive News.

Как указано в меморандуме представителей немецкого автобренда, прекращается транспортировка транспортных средств по железной дороге из Мексики в США.

"Мексиканские" авто VW

Согласно данным из открытых источников, несколько предприятий Volkswagen в Бразилии, Мексике, Аргентине и Китае производят ряд моделей, существенно отличающихся от европейской продукции. Среди них модели Gol, Parati и "Сантана", созданные на шасси моделей Golf и Passat предыдущих поколений.

Мексиканский филиал продолжает производство модели "1,6i" типа "Жук" с 1,6-литровым двигателем на 44 л.с., а с начала 1998 года освоен выпуск принципиально нового переднеприводного автомобиля Beetle на шасси моделей Golf, внешне похожего на известного "Жука".

В 2003 году Мексиканский филиал компании Volkswagen прекратил производство автомобилей VW Beetle. В том же году началось производство автомобилей T5. Сейчас на базе VW T5 выпускают модели VW Transporter, VW California[en], VW Caravelle и VW Multivan.

Указ Трампа о 25% пошлинах на автомобили

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп подписал указ о 25% пошлинах на автомобили с 3 апреля. Речь идет об автомобилях и запчастях, импортируемых в Штаты.

Отметим также, что новые тарифы на автомобили вступают в действие уже с 3 апреля, на запчасти - чуть позже.

Согласно сообщению Федерального реестра, Белый дом поручил Министерству торговли в течение 90 дней создать процедуру для добавления новых деталей в список, в частности на запрос американских производителей.

Ранее РБК-Украина писало, что итальянские производители автомобилей уже ощутили на себе влияние новых тарифов США.