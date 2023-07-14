Южная Корея может выделить на восстановление Украины более 50 млрд долларов

Южная Корея предложит всестороннюю поддержку как государственного, так и частного секторов проектам восстановления Украины на сумму 52 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономического секретаря президента Южной Кореи Чхве Санг Мока , которое приводит The Korea Herald.

"Украина пригласила участие корейских компаний примерно в 5000 строительных проектах, оцениваемых в 20 миллиардов долларов, через канал межправительственного сотрудничества в мае", - сказал Чхве Санг Мок.

Какую помощь могут оказать Украине

По его словам, правительство начнет оценивать строительство площадок модульных блоков, чтобы быстро обеспечить необходимые места для проживания людей, такие как школы, жилые дома и больницы.

Он добавил, что инспекция объекта будет проводиться за счет средств официальной помощи в целях развития.

Правительство также планирует поддержать предоставление технической помощи для восстановления водной инфраструктуры, дополняя гуманитарную помощь, уже предложенную для разрушенной Каховской ГЭС.

Поддержка частного сектора

Секретарь президента Южной Кореи сообщил, что индивидуальную поддержку будет предоставлено проекту реконструкции под руководством частного сектора, который сейчас оценивается примерно в 32 миллиарда долларов.

Проект охватывает различные секторы, в частности: малые модульные реакторы, атомные электростанции, реконструкцию аэропортов, строительную технику, железнодорожные транспортные средства и информационные технологии.

"Даже несмотря на то, что война продолжается и усилия по восстановлению находятся на ранних стадиях, мы будем готовиться к нашей роли в проекте восстановления настолько старательно, насколько того желает украинское правительство", - сказал Чхве Санг Мок.

Помощь от Южной Кореи

Вчера стало известно, что Польша и Южная Корея договорились помогать Украине и подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного обновления.

Ранее сообщалось, что Южная Корея оказала нелетальную помощь для Украины, которая борется против российской агрессии.