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Польша и Южная Корея подписали меморандум по восстановлению Украины

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Четверг 13 июля 2023 15:57
Польша и Южная Корея подписали меморандум по восстановлению Украины Фото: Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша и Южная Корея сегодня, 13 июля, договорились помогать Украине и подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Chosun Ilbo.

Президент Юн Сок Йоль, который посетил Варшаву с официальным визитом, провел встречу на высшем уровне с президентом Польши Анджеем Дудой.

Лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области восстановления Украины. Однако о деталях этого меморандума пока не сообщается.

"Мы договорились, что Южная Корея и Польша могут быть оптимальными партнерами по вопросам восстановления Украины", - сказал лидер Южной Кореи.

Также Юн Сок Йоль сказал, что он вместе с Дудой согласились работать в духе солидарности друг с другом, чтобы защитить международный порядок, основанный на нормах.

"Мы решили продолжать поддерживать его", - добавил он.

Помощь от Южной Кореи и Польши

Недавно стало известно, что Южная Корея оказала нелетальную помощь Украине, которая борется против российской агрессии.

Также ранее сообщалось, что Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 Украине для борьбы против российской агрессии.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила новые договоренности по возобновлению. Речь идет о проекте по обновлению общественного транспорта и не только.

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