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Южная Корея увеличит военную и гуманитарную помощь Украине, - президент

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Украина, Суббота 15 июля 2023 16:22
Южная Корея увеличит военную и гуманитарную помощь Украине, - президент Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Йоль (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Южная Корея в этом году увеличит объемы военной и гуманитарной помощи, предоставляемой Украине.

Об этом заявил президент Кореи Юн Сок Йоль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В прошлом году мы предоставляли и бронежилеты, и шлемы, и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше...", - отметил южнокорейский президент.

Он также сообщил, что в мае этого года, они с президентом Украины договорились о поставках необходимого оборудования для гуманитарного разминирования.

"И мы продолжаем это делать. Правительство Республики Корея выделило в прошлом году 100 млн долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 млн долларов", - подчеркнул президент.

По словам Юн Сок Йоля, Южная Корея также планирует увеличивать помощь Украине в восстановлении системы образования.

"В прошлом году... мы решили помочь в восстановлении разрушенных школ. Также мы хотели бы предоставить Украине поддержку для будущих поколений с помощью стипендии двух президентов", - пояснил он.

Поддержка Южной Кореи Украины

Несмотря на то, что Южная Корея - крупный экспортер оружия, пока страна исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ограничиваясь нелетальной помощью.

Во время визита в Польшу Юн Сок Йоль вместе с польским коллегой Анджеем Дудой договорились помогать Украине, а также подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.

Сегодня, 15 июля, президент Республики Корея и первая леди страны прибыли с неанонсированным визитом в Киев.

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