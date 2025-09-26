ua en ru
"Болен войной". Путин врет другим лидерам о военных успехах России, - Зеленский

Киев, Пятница 26 сентября 2025 21:02
"Болен войной". Путин врет другим лидерам о военных успехах России, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин в переговорах с иностранными лидерами заявляет им об успехах солдат РФ на фронте. Но на деле все по-другому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что Россия хотела организовать под Добропольем один из значительных прорывов по фронту, но украинским защитникам удалось остановить врага и начать контрнаступление.

"Путин лжет лидерам, которые с ним до сих пор еще разговаривают, когда говорит, что оккупационный контингент достигает каких-то их целей. Пока они уже далеко не первый год вынуждены придумывать все новые и новые причины, почему определившие им сроки постоянно переносятся", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что несмотря на мирные призывы к России со стороны других стран, Москва все равно отвечает только новыми попытками штурмов и ударов по украинским городам.

"Реально больны войной, и можно ли их вылечить - это вопрос. Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться - это сила, сильные решения, сильная помощь", - добавил президент.

Фейки об успехах РФ

Напомним, только сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сказал, что войска РФ на некоторых участках фронта якобы "практически захватили крупные населенные пункты".

Также несколько дней россияне заявили о якобы контроле над селом Калиновское Донецкой области.

Как отметил в комментарии РБК-Украина спикер ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский, на самом деле оккупанты проникли на окрестности села и установили там российский флаг. Минобороны РФ после этого заявила о "захвате" села.

