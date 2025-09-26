"Хворий на війну". Путін бреше іншим лідерам про військові успіхи Росії, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін у переговорах з іноземними лідерами заявляє їм про успіхи солдатів РФ на фронті. Але на ділі все по-іншому.

Голова держави зазначив, що Росія хотіла організувати під Добропіллям один зі значних проривів по фронту, але українським захисникам вдалося зупинити ворога і почати контрнаступ.



"Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені вигадувати дедалі нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносяться", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що незважаючи на мирні заклики до Росії з боку інших країн, Москва однаково відповідає тільки новими спробами штурмів і ударів по українських містах.

"Реально хворі війною, і чи можна їх вилікувати - це питання. Єдине, що може змусити цей російський вірус війни зупинитися - це сила, сильні рішення, сильна допомога", - додав президент.