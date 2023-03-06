Россия в ближайшие месяцы продолжит опираться на нерегулярные группировки, - ISW

Российское военное командование в значительной степени полагалось на силы заключенных ЧВК "Вагнера" для проведения лобовых атак пехоты. Вероятно, Россия продолжит в ближайшие месяцы поставлять на фронт нерегулярные группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Неясно, насколько боеспособными будут силы "Вагнера" после кульминации российских операций под Бахмутом. Таким образом, силы "Вагнера" также могут потребовать значительного восстановления. То, что российские обычные силы полагались на Вагнера в проведении атак и наступлении в Бахмуте, истощило ключевое смягчение ограничений обычных российских вооруженных сил.

Российские силы ранее полагались на нетрадиционные силы "ЛДНР", чеченских подразделений и ЧВК "Вагнера" в кампаниях истощения по захвату Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, кампания по захвату Бахмута представляла собой серьезный перегиб в зависимости российских вооруженных сил от группировок.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил 4 марта, что российские войска не смогут захватить Бахмут и линия фронта рухнет, если силы "Вагнера" прекратят боевые действия.

Напомним, что Бахмут остается приоритетной целью для врага. Но опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что противник наносит ущерб инфраструктуре в районе города.

Военные оценивают ситуацию в Бахмуте как сложную и напряженную, Вооруженным силам в город направили подкрепление, а решение удерживать город назвали стратегическим.

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