Хуситы подбили нефтяной танкер и допустили спасателей для предотвращения катастрофы

Представители судоходной компании отметили, что танкер Sounion перевозит 150 тысячи тонн, или 1 миллион баррелей сырой нефти и представляет экологическую опасность. Вероятный разлив топлива может стать одним из крупнейших в истории.

"Несколько стран обратились к Ансарулле (хуситам) с просьбой о временном перемирии для входа буксиров и спасательных судов в район инцидента. Учитывая гуманитарные и экологические проблемы, Ансарулла согласился на эту просьбу", - отметило представительство Ирана в ООН в Нью-Йорке.

Представитель йеменских хуситов Мохаммед Абдулсалам заявил агентству в среду, что временного перемирия не существует, и что группировка согласилась разрешить буксировать нефтяной танкер Sounion только после того, как несколько международных сторон связались с ним.

Судно было обстреляно на прошлой неделе несколькими снарядами возле йеменского портового города Ходейда. Появились противоречивые сообщения о том, что из судна вытекает нефть. Однако Reuters не получило независимого подтверждения того, что топливо вытекает или разливается из судна.

Пентагон заявил во вторник, что третья сторона пыталась отправить два буксира для спасения судна Sounion, но хуситы угрожали их атаковать.

"Sounion сейчас неподвижно стоит в Красном море, где горит и, похоже, вытекает нефть, что представляет как навигационную опасность, так и экологическую катастрофу", - заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, два буксира были направлены сторонней организацией к горящему Суниону, чтобы помочь со спасением, но хуситы отогнали их. Он добавил, что Центральное командование США активно следит за ситуацией и координирует действия с морскими партнерами по лучшей помощи судну.