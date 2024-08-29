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Хусити підбили нафтовий танкер і допустили рятувальників для відвернення катастрофи

Фото: хусити дозволили рятувальникам не допустити розливу пального (twitter.com/LeonSimons8)
Автор: Валерій Савицький

Угруповання єменських хуситів погодилося дозволити буксирам і рятувальним суднам дістатися пошкодженого танкера з нафтою у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники судноплавної компанії зазначили, що танкер Sounion перевозить 150 тисячі тонн, або 1 мільйон барелів сирої нафти і становить екологічну небезпеку. Вірогідний розлив палива може стати одним із найбільших в історії.

"Кілька країн звернулися до Ансарулли (хуситів) з проханням про тимчасове перемир'я для входу буксирів і рятувальних суден у район інциденту. З огляду на гуманітарні та екологічні проблеми, Ансарулла погодився на це прохання", - зазначило представництво Ірану в ООН в Нью-Йорку.

Речник єменських хуситів Мохаммед Абдулсалам заявив агентству в середу, що тимчасового перемир'я не існує, та що угруповання погодилося дозволити буксирувати нафтовий танкер Sounion лише після того, як кілька міжнародних сторін зв'язалися з ним.

Судно було обстріляне минулого тижня кількома снарядами біля єменського портового міста Ходейда. З'явилися суперечливі повідомлення про те, що з судна витікає нафта. Однак Reuters не отримало незалежного підтвердження того, що паливо витікає або розливається з судна.

Пентагон заявив у вівторок, що третя сторона намагалася відправити два буксири для порятунку судна Sounion, але хусити погрожували їх атакувати.

"Sounion зараз нерухомо стоїть у Червоному морі, де горить і, схоже, витікає нафта, що становить як навігаційну небезпеку, так і екологічну катастрофу", - заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, два буксири були направлені сторонньою організацією до палаючого Суніону, щоб допомогти з порятунком, але хусити відігнали їх. Він додав, що Центральне командування США активно стежить за ситуацією і координує дії з морськими партнерами щодо найкращої допомоги судну.

Атаки єменських хуситів

У листопаді 2023 року пов'язане з Іраном угруповання єменських хуситів почало завдавати ударів із безпілотників та ракет по комерційних суднах у Червоному морі, на знак солідарності з палестинцями у війні між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу в Секторі Газа.

Відтоді терористи провели 70 атак, під час яких потопили два судна, захопили ще одне і вбили щонайменше трьох моряків.

Коаліція США та низки країн Європи ввела свій флот у регіон і допомагає Ізраїлю та іншим країнам боротися з атаками хуситів.

Так, 14 серпня американські військові знищили два судна єменських бойовиків.

Днем раніше військові знищили в Ємені кілька дронів терористів.

Наприкінці липня військові США ліквідували три ракетні установки хуситів в одному з районів Ємена.

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Ємен