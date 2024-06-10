Хуситы обстреляли два судна в Аденском заливе

Атаки йеменских хуситов

С началом войны Израиля с ХАМАС, группировка хуситов начала атаковать коммерческие торговые суда в Аденском проливе и Красном море к югу от Йемена. Таким образом боевики выражают солидарность с палестинцами.

В воскресенье, 9 июня, подверглось ракетному удару и загорелось грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел в 83 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

6 июня боевики группировки атаковали корабль примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.

Также на днях террористы выпустили ракеты по маршруту курсирования судна неподалеку от йеменского города Ходейда.

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