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Хуситы обстреляли два судна в Аденском заливе

Фото: террористы обстреляли два судна в Аденском проливе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В течение последних суток группировки йеменских хуситов атаковали два судна противокорабельными баллистическими ракетами. Корабли получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в сети Х Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Так, в результате атак повреждения получил контейнеровоз под флагом Либерии. Однако судно продолжило движение по маршруту.

Кроме того, было повреждено грузовое судно под флагом Антигуа и Барбадоса. Оно тоже продолжило движение.

"Сообщений о пострадавших с кораблей США, коалиции или торговых судов нет", - отмечали в Командовании.

Атаки йеменских хуситов

С началом войны Израиля с ХАМАС, группировка хуситов начала атаковать коммерческие торговые суда в Аденском проливе и Красном море к югу от Йемена. Таким образом боевики выражают солидарность с палестинцами.

В воскресенье, 9 июня, подверглось ракетному удару и загорелось грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел в 83 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

6 июня боевики группировки атаковали корабль примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.

Также на днях террористы выпустили ракеты по маршруту курсирования судна неподалеку от йеменского города Ходейда.

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Йемен