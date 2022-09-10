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Hubble сфотографував утворення зірок за сотні тисяч світлових років від Землі: яскравий кадр

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Субота 10 вересня 2022 17:15
Hubble сфотографував утворення зірок за сотні тисяч світлових років від Землі: яскравий кадр Фото: Hubble сфотографував утворення зірок за сотні тисяч світлових років від Землі (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble сфотографував спіраль із зірок у сусідній галактиці Мала Магелланова Хмара. Остання ж розташована за 200 тисячі світлових років від Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Мала Магелланова Хмара, на думку вчених, містить спіраль, де утворюється потік газу. Потік, зі свого боку сприяє народженню зірок у зоряних яслах, які мають назву NGC 346.

Приблизний діаметр NGC 346 становить майже 150 світлових років. Також зоряні ясла містять матеріал, який важить як 50 тисяч сонць.Вчені спантеличені тим, наскільки швидко там утворюються зірки.

Мала Магелланова Хмара має простіший хімічний склад ніж у Чумацькому шляху. Зірки в ній гарячіші та згоряють швидшеюю.

"Зірки - це машини, які формують Всесвіт. У нас не було б життя без зірок, і все ж ми не до кінця розуміємо, як вони утворюються", - заявила астроном Наукового інституту космічного телескопа в Балтіморі Елена Саббі.

Hubble сфотографував утворення зірок за сотні тисяч світлових років від Землі: яскравий кадр

Фото: Hubble сфотографував утворення зірок за сотні тисяч світлових років від Землі (hubblesite.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно James Webb зробив яскраві фотографії Юпітера, а Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець.

Також нещодавно Hubble зробив нову фотографію на яких продемонстрував дві спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461.

Тим часом Телескоп DKIST зробив найдеталізованіші на сьогодні фотографії Сонця.

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