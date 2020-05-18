В Huawei заявляють, що бізнес компанії неминуче буде порушений через санкції США

Фото: логотип компанії Huawei на тлі прапора США та Євросоюзу (з відкритих джерел)

Huawei хоче знайти вирішення ситуації

Голова правління китайської технологічної компанії Huawei Го Пін заявив, що її бізнес неминуче буде порушений через санкції США. Такий крок з боку Америки назвали "довільним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Відзначимо, що мова йде про кроці адміністрації президента США Дональда Трампа з обмеження доступу компанії до глобальних поставок мікросхем.

"Ми очікуємо, що наш бізнес неминуче буде порушено. Ми постараємося зробити все можливе, щоб знайти рішення.. Виживання є ключовим словом для нас нині", - заявив голова правління Huawei Го Пін.

Він додав, що Huawei прагне дотримуватися американських правил.

Нагадаємо, минулого Міністерство торгівлі США розширило повноваження у вимозі ліцензій на продаж напівпровідників від Huawei, виготовлених з використанням американських технологій.

Своєю чергою, держсекретар США Майк Помпео звинуватив компанію в роботі на Комуністичну партію Китаю.

"Huawei є ненадійним постачальником і інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei в крадіжці американських технологій і допомозі Ірану в ухиленні від санкцій", - вважає держсекретар США.

Після цього Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сполученим Штатам необхідно припинити "необґрунтоване придушення" компанії Huawei.

"Китай буде твердо захищати законні права своїх компаній", - заявили в МЗС країни.

Автор: Максим Зайченко