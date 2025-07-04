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OPPO представила смартфон, который может стать неожиданным соперником iPhone: характеристики

Пятница 04 июля 2025 16:00
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OPPO представила смартфон, который может стать неожиданным соперником iPhone: характеристики Этот смартфон дешевле iPhone, но умеет больше (фото: Oppo)
Автор: Павел Колесник

Компания OPPO представила новую линейку смартфонов Reno14 Series для глобального рынка. Лидером стал OPPO Reno14 5G - стильный и технологичный смартфон с возможностями, которых нет даже у iPhone 16, но по заметно более доступной цене.

О том, почему OPPO Reno14 5G дает вам все основания отказаться от своего iPhone, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

ИИ на службе с первого дня

Смартфон OPPO Reno14 5G делает искусственный интеллект не просто частью устройства, а его ключевой особенностью. В отличие от iPhone 16, где многие функции Apple Intelligence появятся только в будущих обновлениях, все ИИ-инструменты OPPO доступны прямо из коробки - без необходимости дополнительной настройки.

Интеграция с Google Gemini позволяет не только использовать голосового ассистента, но и взаимодействовать с приложениями, включая OPPO Notes и YouTube. Например, пользователь может извлечь пошаговую инструкцию из видеоролика и превратить ее в удобный чек-лист.

Также в смартфоне дебютирует функция AI VoiceScribe, которая умеет в реальном времени расшифровывать, переводить и кратко пересказывать аудиосообщения и видеозвонки, в том числе в WhatsApp и Google Meet. В экосистеме iOS для этого до сих пор приходится полагаться на сторонние решения.

ИИ также помогает при редактировании фото. В арсенале Reno14 5G - AI Eraser, AI Unblur, AI Recompose, AI Style Transfer и другие инструменты, которые позволяют устранять отражения, повышать четкость и менять композицию кадров. По сравнению с этим, инструмент Clean Up от Apple пока предлагает лишь базовое удаление объектов.

OPPO представила смартфон, который может стать неожиданным соперником iPhone: характеристикиИИ является ключевой особенностью OPPO Reno14 5G (фото: Android Authority)

Камера, которая удивляет

OPPO Reno14 5G предлагает конфигурацию камер, которой нет ни у одного конкурента в своем ценовом сегменте. Главная изюминка - 50-МП перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом, чего нет даже у iPhone 16. Это позволяет делать четкие портретные и удаленные снимки без потери качества.

Фронтальная камера также впечатляет: 50 МП с автофокусом - почти вдвое больше, чем у iPhone 16 (12 МП). Основной сенсор - 50 МП с оптической стабилизацией изображения, а ультраширокоугольный модуль - 8 МП с автофокусом.

Reno14 5G предлагает до 120-кратного цифрового зума, благодаря сочетанию перископа и ИИ-алгоритмов от OPPO. Для сравнения, iPhone 16 ограничен 10-кратным цифровым зумом.

Отдельно стоит отметить уникальную систему тройной вспышки, включающую отдельный модуль для телеобъектива - впервые в отрасли. OPPO утверждает, что она в 10 раз ярче по сравнению с предыдущим поколением и позволяет качественно освещать удаленные объекты.

Также смартфон поддерживает функцию Livephoto, аналогичную той, что доступна на iPhone, но с расширенными возможностями: экспорт отдельных кадров, конвертация 4K-видео в анимированные снимки, а также обмен Livephoto между устройствами OPPO и Apple через O+ Connect. Поддержка Instagram появится в одном из следующих обновлений.

Новинка Reno14 5G получила не только мощную камеру и продвинутый ИИ, но и одну из самых емких батарей в своем классе - 6 000 мА/ч, что больше, чем у большинства защищенных или геймерских моделей, не говоря уже об iPhone 16 с его 3 500 мА/ч.

При этом корпус устройства остается тонким - всего 7,42 мм. На фоне критики в адрес топовых брендов, которые "гонятся" за экспериментами, забывая о базовых нуждах пользователей, OPPO делает ставку на двухдневную автономность - и выигрывает.

OPPO представила смартфон, который может стать неожиданным соперником iPhone: характеристикиReno14 5G предлагает до 120-кратного цифрового зума (фото: Oppo)

Быстрая зарядка

Для поддержания столь внушительной батареи OPPO Reno14 5G получил 80-ваттную быструю зарядку SUPERVOOC, которая обеспечивает до 12,8 часов разговоров всего за 10 минут у розетки.

Кроме того, этого достаточно для 13,1 часов воспроизведения Spotify или 6,5 часов YouTube - показатели, способные изменить повседневный опыт пользователей, особенно тех, кто всегда в движении.

Для сравнения, iPhone 16 предлагает проводную зарядку на уровне 30 Вт, что обеспечивает "терпимый" результат, но в экстренной ситуации Reno14 5G - однозначный фаворит.

Беспроводная зарядка MagSafe у Apple остается конкурентным плюсом, но Reno14 Pro 5G в линейке OPPO предлагает и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Связь без потерь

Кроме автономности, OPPO Reno14 5G уделяет внимание стабильности соединения. Смартфон оснащен новой системой AI LinkBoost 3.0, которая сочетает улучшенные антенны с адаптивными алгоритмами. Это помогает сохранять стабильный сигнал в проблемных зонах - подземных парковках, лифтах и подвальных помещениях.

Внутренние тесты OPPO показали, что при игре в Mobile Legends: Bang Bang смартфон демонстрировал на 12% меньшую задержку, чем предшественник, и на 20% ниже, чем iPhone 16 в аналогичных условиях.

В тестах на скорость загрузки и отправки данных (в приложениях WhatsApp, Instagram и др.) Reno14 5G показал до 31% лучшую производительность, чем флагман Apple.

Гейминг без перегрева

Даже несмотря на мощный чип Apple A18, повседневная производительность - это не только "сухие" цифры. OPPO Reno14 5G делает акцент на плавность работы и стабильность, особенно в играх. Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 8350, усиленным фирменной системой охлаждения AI Nano Dual-Drive с паровой камерой.

В условиях реальных тестов (игра Mobile Legends на 60 кадров в секунду с включенной HD-графикой) Reno14 5G и iPhone 16 демонстрировали схожую частоту кадров, но смартфон OPPO нагревался значительно меньше.

При комнатной температуре:

  • Reno14 5G - максимум 35,5 градусов по Цельсию
  • iPhone 16 - до 39,3 градусов по Цельсию
  • При жаре (+35 градусов по Цельсию в помещении):
  • Reno14 5G - 39,1 градусов по Цельсию
  • iPhone 16 - 42,7 градусов по Цельсию.

Разница становится особенно заметной при длительных игровых сессиях или использовании чехла. Более низкие температуры означают отсутствие троттлинга, дискомфорта в руках и стабильную производительность даже под нагрузкой.

Премиальный дизайн

Внешне Reno14 5G выполнен в духе актуальных флагманов: плоское стекло спереди и сзади, алюминиевая рамка, блок камер в левом верхнем углу. Но фирменное оформление OPPO делает его по-настоящему узнаваемым. Например, вариант с покрытием Iridescent Mermaid Design использует 12-слойную текстуру, меняющую цвет и блеск в зависимости от освещения.

Несмотря на емкий аккумулятор на 6 000 мА/ч, корпус устройства тоньше iPhone 16 - всего 7,42 мм против 7,8 мм у конкурента. Задняя панель выполнена из цельного куска стекла с плавным переходом в модуль камеры - это не только эстетично, но и удобно в повседневном использовании.

OPPO представила смартфон, который может стать неожиданным соперником iPhone: характеристикиВнешне Reno14 5G выполнен в дух iPhone (фото: Oppo)

Дисплей на 120 Гц и защита глаз

На лицевой панели - 6,59-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, тогда как у iPhone 16 - всего 60 Гц. Это дает заметно более плавную прокрутку и отзывчивый интерфейс. Максимальная яркость - до 1 200 нит, чего достаточно для использования на улице.

Reno14 5G также получил широкополосное ШИМ-приглушение на 3 840 Гц, что в разы превышает показатель у iPhone 16 (480 Гц). Это особенно важно для пользователей, чувствительных к мерцанию дисплея при низкой яркости.

Прочность, водонепроницаемость и подводная съемка

OPPO Reno14 5G удивляет уровнем защиты от воды и пыли: устройство сертифицировано по стандартам IP66, IP68 и IP69. Это означает, что смартфон защищен не только от кратковременного погружения (как iPhone 16 с его IP68), но и от высокотемпературных струй воды, например при очистке паром или сильном дожде.

И это не просто "галочка": в штатной камере Reno14 5G есть режим подводной съемки, позволяющий делать фото и видео в 4K прямо под водой - без специального чехла. Важно отметить, что как и iPhone, смартфон защищен от пресной воды, а использование в соленой воде не рекомендуется.

Флагманский подход - в каждом элементе

OPPO Reno14 5G показывает, что смартфон среднего сегмента не обязан быть компромиссом. Устройство предлагает:

  • премиальный корпус
  • мощную камеру с ИИ-возможностями
  • впечатляющую автономность
  • и уровень водонепроницаемости, недоступный даже для флагманов.

Главное - все это сочетается в более тонком корпусе, чем у конкурентов, и по цене значительно ниже, чем у тех же Apple или Samsung.

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