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Планируете менять смартфон? Три основных момента, которые важно учесть перед покупкой

Понедельник 07 июля 2025 17:00
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Планируете менять смартфон? Три основных момента, которые важно учесть перед покупкой Что важно знать при покупке телефона в 2025 году (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Выбор нового смартфона - задача не из простых, особенно когда на рынке сотни моделей с разными характеристиками и ценами. Даже флагманы не всегда оправдывают ожидания, если не учесть ключевые нюансы перед покупкой.

О том, на что действительно стоит обратить внимание при покупке нового смартфона, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, специализирующееся на технологиях.

Камера в приоритете

Для большинства пользователей смартфон стал главной камерой. Именно поэтому качество съемки - один из главных факторов при выборе нового устройства.

Сегодня важно смотреть не только на характеристики, но и лично протестировать камеру - хотя бы в магазине. Дорогие смартфоны, как правило, предлагают более продвинутые камеры, чем бюджетные аналоги - это подтверждают и лидеры рейтинга: iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro.

Однако и в среднем сегменте встречаются достойные варианты: OnePlus 13R, Nothing Phone 3a Pro. Все зависит от задач. Нужен качественный зум? Выбирайте смартфон с телеобъективом. Хотите эффектные фото для Instagram? Обратите внимание на модели с высоким разрешением основной камеры.

Даже если вы не разбираетесь в "железе", обязательно изучите примеры фото - так вы заранее поймете, как будут выглядеть ваши будущие снимки.

Планируете менять смартфон? Три основных момента, которые важно учесть перед покупкойПри выборе смартфона вскегда стоит смотреть на характеристики камеры (фото: Future)

Аккумулятор - залог комфорта

Батарея - еще один ключевой критерий, особенно в эпоху больших экранов и мощных чипов. Сейчас стандартом можно считать аккумуляторы от 4 000 мА/ч, а в топовых моделях встречаются батареи на 6 000 мА/ч (например, OnePlus 13 или Motorola Edge 60 Pro). Устройства среднего класса обычно предлагают от 3 500 до 4 500 мА/ч.

Ресурс батареи сильно зависит от сценариев использования, поэтому стоит опираться не только на цифры, но и на реальные обзоры.

Также на горизонте - новые технологии. Например, кремний-углеродные батареи, позволяющие хранить больше энергии. Пока они встречаются редко, но скоро могут стать массовыми.

Планируете менять смартфон? Три основных момента, которые важно учесть перед покупкойСрок службы батареи - важнейший показатель полезности телефона (фото: Future)

Чип - основа производительности на годы

Чипсет - это "мозг" смартфона. Он отвечает за производительность, графику и все, что связано с ИИ, играми и тяжелыми задачами.

Для повседневных задач (соцсети, почта, мессенджеры) подойдут и недорогие смартфоны. Но если вы планируете активную работу с видео, фото, играми или ИИ - выбирайте устройство с флагманским чипом.

A18 Pro от Apple установлен в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а Qualcomm Snapdragon 8 Elite или MediaTek Dimensity 9400 можно найти в лучших телефонах Android. Как правило, мощность чипа напрямую зависит от цены смартфона.

Планируете менять смартфон? Три основных момента, которые важно учесть перед покупкойЧипсет определит, как будет работать телефон в течение многих лет (фото: Apple)

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